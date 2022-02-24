В ЛНР сообщили, что украинские военные 177 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

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Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские военные 177 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 177 обстрела по 26 населённым пунктам республики», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя ЛНР.

В Минобороны России заявили, что ситуация в ЛНР и ДНР имеет тенденцию к обострению.

Аналогичное мнение высказал президент России Владимир Путин.

Заместитель министра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации заявил, что Киев использует в Донбассе тяжёлые виды вооружения.



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