В ЛНР сообщили, что украинские военные 177 раз за сутки нарушили режим прекращения огня
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 177 обстрела по 26 населённым пунктам республики», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя ЛНР.
В Минобороны России заявили, что ситуация в ЛНР и ДНР имеет тенденцию к обострению.
Аналогичное мнение высказал президент России Владимир Путин.
Заместитель министра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации заявил, что Киев использует в Донбассе тяжёлые виды вооружения.