Путин заявил о тенденции к обострению ситуации в Донбассе

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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе имеет тенденцию к обострению.
Путин заявил о тенденции к обострению ситуации в Донбассе
  • AP

Он отметил, что Россия рассчитывает на разрешение спорных вопросов между Украиной и республиками Донбасса путём переговоров.

«К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются. И больше того, они имеют тенденцию к обострению», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Российский лидер выразил надежду, что переговоры будут в будущем.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации заявил, что Киев использует в Донбассе тяжёлые виды вооружения, запрещённые Минскими соглашениями.

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