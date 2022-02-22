Путин заявил о тенденции к обострению ситуации в Донбассе
- AP
Он отметил, что Россия рассчитывает на разрешение спорных вопросов между Украиной и республиками Донбасса путём переговоров.
«К сожалению, на данный момент времени мы понимаем, что это невозможно, поскольку боевые действия там до сих пор продолжаются. И больше того, они имеют тенденцию к обострению», — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Российский лидер выразил надежду, что переговоры будут в будущем.
Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации заявил, что Киев использует в Донбассе тяжёлые виды вооружения, запрещённые Минскими соглашениями.