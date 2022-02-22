В Минобороны России заявили об использовании Киевом тяжёлого вооружения в Донбассе
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«По сути, Киев уже ведёт военные действия нагло и безнаказанно. Артиллерийские обстрелы нарастают день ото дня. Они ведутся по всем направлениям, достигая 2 тыс. снарядов в день, из них 316 — из тяжёлых видов вооружения, запрещённых Минскими соглашениями», — заявил он.
Ранее Панков сказал, что ситуация в ЛНР и ДНР имеет тенденцию к обострению.
22 февраля представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские военные впервые с 2018 года применили РСЗО «Град» для обстрела Донецка.