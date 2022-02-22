В ДНР заявили о применении украинскими военными РСЗО «Град»

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Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК заявило, что украинские военные впервые с 2018 года применили РСЗО «Град» для обстрела Донецка.
В ДНР заявили о применении украинскими военными РСЗО «Град»
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«Впервые с мая 2018 года противник применил реактивную установку БМ-21 «Град» в количестве пяти ракет. Крайний случай применения РСЗО был зафиксирован представительством ДНР в СЦКК 16 мая 2018 года», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что Вооружённые силы Украины переместили в район Мариуполя танки и РСЗО «Град».

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