В ЛНР заявили, что в результате обстрела ВСУ погибли два мирных жителя

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Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя республики.
В ЛНР заявили, что в результате обстрела ВСУ погибли два мирных жителя
  • AFP
  • © ARIS MESSINIS

«В результате обстрела со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — RT) погибли двое мирных жителей республики», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что двое людей погибли в результате попадания заряда ПТРК в легковой автомобиль.

21 февраля представительство ЛНР в СЦКК сообщило о взрыве автомобиля у своего здания. По данным Народной милиции ЛНР, пострадали руководитель представительства и его водитель.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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