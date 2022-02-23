В ЛНР заявили, что в результате обстрела ВСУ погибли два мирных жителя

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя республики.

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«В результате обстрела со стороны ВФУ (вооружённые формирования Украины. — RT) погибли двое мирных жителей республики», — говорится в сообщении в Telegram. Отмечается, что двое людей погибли в результате попадания заряда ПТРК в легковой автомобиль. 21 февраля представительство ЛНР в СЦКК сообщило о взрыве автомобиля у своего здания. По данным Народной милиции ЛНР, пострадали руководитель представительства и его водитель. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.