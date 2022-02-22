СК возбудил дело по факту взрыва автомобиля у здания представительства СЦКК в Луганске

Следственный комитет России возбудил дело по факту взрыва автомобиля у здания представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Луганске.

Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору).

СК намерен установить причастных к преступлению лиц и принять в отношении них меры для реализации принципа неотвратимости наказания.

21 февраля представительство ЛНР в СЦКК сообщило о взрыве у своего здания. По данным Народной милиции ЛНР, пострадал руководитель представительства и его водитель.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после взрыва автомобиля в Луганске.