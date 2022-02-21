Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва автомобиля в Луганске

Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело после взрыва автомобиля в Луганске.

Как напомнили в ведомстве, в СМИ сообщалось о покушении на руководителя представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации, он получил ранение в результате взрыва его автомобиля.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по указанному факту и установить все обстоятельства произошедшего», — заявили в СК.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило о взрыве у своего здания. По данным Народной милиции ЛНР, пострадал руководитель представительства и его водитель.

В луганском МВД заявили, что около 15 кг взрывчатки было во взорвавшемся автомобиле.