В МВД ЛНР заявили, что около 15 кг взрывчатки было во взорвавшемся в Луганске автомобиле

В МВД самопровозглашённой ЛНР заявили, что около 15 кг взрывчатки было во взорвавшемся в Луганске автомобиле.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на советника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва.

«Осколки разлетелись порядка где-то на 50 м, это говорит о том, что примерно 10—15 кг взрывчатого вещества находилось в машине», — сказал он.

По его словам, от машины практически ничего не осталось.

Ранее представительство самопровозглашённой ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило о взрыве у своего здания. По данным Народной милиции ЛНР, пострадал руководитель представительства и его водитель.