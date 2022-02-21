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В МВД ЛНР заявили, что около 15 кг взрывчатки было во взорвавшемся в Луганске автомобиле

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В МВД самопровозглашённой ЛНР заявили, что около 15 кг взрывчатки было во взорвавшемся в Луганске автомобиле.
В МВД ЛНР заявили, что около 15 кг взрывчатки было во взорвавшемся в Луганске автомобиле
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на советника главы МВД ЛНР Виталия Киселёва.

«Осколки разлетелись порядка где-то на 50 м, это говорит о том, что примерно 10—15 кг взрывчатого вещества находилось в машине», — сказал он.

По его словам, от машины практически ничего не осталось.

Ранее представительство самопровозглашённой ЛНР в Совместном центре по контролю и координации сообщило о взрыве у своего здания. По данным Народной милиции ЛНР, пострадал руководитель представительства и его водитель.

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