Верховная рада утвердила указ Зеленского о введении режима ЧП на Украине с 24 февраля

Верховная рада утвердила соответствующий указ украинского президента Владимира Зеленского о введении с 24 февраля режима чрезвычайного положения с 24 февраля территории Украины.

Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной рады.

«Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины от 23 февраля 2022 года No 63 «О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести на территории страны режим чрезвычайного положения на 30 суток с 24 февраля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на всей территории страны вводится режим чрезвычайного положения.

Он добавил, что режим ЧП в стране вводится минимум на 30 дней.