Верховная рада утвердила указ Зеленского о введении режима ЧП на Украине с 24 февраля
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Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной рады.
«Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Украины от 23 февраля 2022 года No 63 «О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины», — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести на территории страны режим чрезвычайного положения на 30 суток с 24 февраля.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на всей территории страны вводится режим чрезвычайного положения.
Он добавил, что режим ЧП в стране вводится минимум на 30 дней.