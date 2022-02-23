В СНБО заявили, что режим ЧП на Украине вводится на 30 дней

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что режим ЧП в стране вводится минимум на 30 дней.
В СНБО заявили, что режим ЧП на Украине вводится на 30 дней
  • Legion-Media

«Что касается срока введения чрезвычайного положения, согласно законодательству, срок 30 дней. В случае необходимости президент своим указом имеет право ещё на 30 дней продлить, то есть общее количество — 60 дней», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что при этом должно быть голосование по данному вопросу в Верховной раде, «как в первом, так и втором случае для подтверждения этого положения».

Ранее Данилов заявил, что на всей территории страны вводится режим чрезвычайного положения.

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