Зеленский предложил Верховной раде ввести с 24 февраля режим ЧП на Украине

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Украинский лидер Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести на территории страны режим чрезвычайного положения на 30 суток с 24 февраля.
Зеленский предложил Верховной раде ввести с 24 февраля режим ЧП на Украине
  • © Dominique Jacovides/Pool/Abaca/Sipa USA
  • Legion-Media

«Ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева чрезвычайное положение с 00:00 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток», — приводит ТАСС текст указа.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на всей территории страны вводится режим чрезвычайного положения.

Он добавил, что режим ЧП в стране вводится минимум на 30 дней.

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