Зеленский предложил Верховной раде ввести с 24 февраля режим ЧП на Украине
- © Dominique Jacovides/Pool/Abaca/Sipa USA
- Legion-Media
«Ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева чрезвычайное положение с 00:00 24 февраля 2022 года сроком на 30 суток», — приводит ТАСС текст указа.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на всей территории страны вводится режим чрезвычайного положения.
Он добавил, что режим ЧП в стране вводится минимум на 30 дней.