Москалькова: сложившаяся в Донбассе ситуация отвечает всем признакам геноцида
- РИА Новости
«Надо признать, что та ситуация, которая там сложилась, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве», — цитирует РИА Новости Москалькову.
По её словам, с 2014 года наблюдается целая цепь событий, среди которых запрещение выплат пенсий, запрещение выплат пособий.
Москалькова отметила, что даже те люди, которые перемещались с территории Луганска и Донецка, отлавливались и наказывались абсолютно умышленно и целенаправленно нормативным актом и документом Украины самого высокого уровня.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.
Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нелепыми заявления о геноциде населения в Донбассе.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе.