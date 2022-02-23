Москалькова: сложившаяся в Донбассе ситуация отвечает всем признакам геноцида

Ситуация, которая сложилась в Донбассе, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Надо признать, что та ситуация, которая там сложилась, отвечает всем тем признакам геноцида, которые закреплены в международных документах и национальном законодательстве», — цитирует РИА Новости Москалькову.

По её словам, с 2014 года наблюдается целая цепь событий, среди которых запрещение выплат пенсий, запрещение выплат пособий.

Москалькова отметила, что даже те люди, которые перемещались с территории Луганска и Донецка, отлавливались и наказывались абсолютно умышленно и целенаправленно нормативным актом и документом Украины самого высокого уровня.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нелепыми заявления о геноциде населения в Донбассе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе.