Зеленский: Киев ждёт дальнейших шагов Запада по усилению санкционного давления на Россию

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев ждёт дальнейших шагов от западных партнёров по санкционному давлению на Россию.

«Украина приветствует утверждённые вчера и позавчера решения относительно санкций против России, которые были утверждены ЕС, США, Канадой, Великобританией», — цитирует ТАСС Зеленского.

Он подчеркнул, что Киев «ожидает дальнейших шагов по санкционному давлению».

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.

Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.

При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия даст сильный и чувствительный ответ на санкции США.