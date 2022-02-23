Зеленский: Киев ждёт дальнейших шагов Запада по усилению санкционного давления на Россию
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«Украина приветствует утверждённые вчера и позавчера решения относительно санкций против России, которые были утверждены ЕС, США, Канадой, Великобританией», — цитирует ТАСС Зеленского.
Он подчеркнул, что Киев «ожидает дальнейших шагов по санкционному давлению».
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.
Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.
При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.
В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия даст сильный и чувствительный ответ на санкции США.