В МИД России заявили о намерении страны дать сильный ответ на санкции США
- РИА Новости
«Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», — говорится в заявлении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб.
«И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твёрдо отстаивать свои интересы», — добавили в МИД.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил о введении блокирующих рестрикций против двух крупных финансовых корпораций России.
Он также объявил о вводе санкций в отношении суверенного долга России.
При этом Байден признал нанесение урона экономике США из-за санкций против России.