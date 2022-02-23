В Белоруссии заявили о готовности принимать беженцев из Донбасса

Короткая ссылка
Глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил о готовности республики принять беженцев из Донбасса и предоставить им гражданство.
В Белоруссии заявили о готовности принимать беженцев из Донбасса
  • © РИА Новости / Антон Вергун

«Мы пока не ощутили миграционного потока. Пока к нам не доехал никто. Но я думаю, что поток людей будет, и он будет через Россию. Мы готовы принимать, предоставлять гражданство», — цитирует его Sputnik Беларусь.

В МИД Белоруссии ранее заявили, что с уважением относятся к решению России о признании Луганской и Донецкой народных республик.

По последним данным, границу России пересекли более 96 тыс. беженцев из Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить