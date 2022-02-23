В Белоруссии заявили о готовности принимать беженцев из Донбасса

Глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил о готовности республики принять беженцев из Донбасса и предоставить им гражданство.

«Мы пока не ощутили миграционного потока. Пока к нам не доехал никто. Но я думаю, что поток людей будет, и он будет через Россию. Мы готовы принимать, предоставлять гражданство», — цитирует его Sputnik Беларусь.

В МИД Белоруссии ранее заявили, что с уважением относятся к решению России о признании Луганской и Донецкой народных республик.

По последним данным, границу России пересекли более 96 тыс. беженцев из Донбасса.