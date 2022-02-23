Границу России пересекли более 96 тысяч беженцев из Донбасса
- РИА Новости
«На сегодня на 06:00 границу Российской Федерации пересекли более 96 тыс. человек из соседних республик», — сказал он на совещании с региональными отделениями «Единой России», его слова приводит РИА Новости.
Как сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, из Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы более 31 тыс. детей, в том числе около 1 тыс. сирот.
В МЧС отмечали, что поток беженцев уменьшается после решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.