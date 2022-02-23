Из ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию более 31 тысячи детей

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RT
Из Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы более 31 тыс. детей, в том числе около 1 тыс. сирот, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Из ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию более 31 тысячи детей
  • AP

«Сейчас есть пункты временного размещения, куда они направляются», — сказала она во время осмотра гуманитарной автоколонны для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону. Её слова приводит ТАСС.

Как заявили в Ростовской области, 2770 эвакуированных жителей Донбасса, подавших заявки на перечисление 10 тыс. рублей на первоочередные нужды, получили соответствующие выплаты.

В МЧС России отмечали, что поток беженцев, переходящих границу с Россией из Донбасса, уменьшается после решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.

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