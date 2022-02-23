Материальную помощь получили 2770 эвакуированных жителей Донбасса

В России 2770 эвакуированных жителей Донбасса, подавших заявки на перечисление 10 тыс. рублей на первоочередные нужды, получили соответствующие выплаты, заявили в пресс-службе правительства Ростовской области.

«На утро среды выплаты по 10 тыс. рублей перечислены 2770 гражданам — это более 40% обработанных заявлений», — говорится в заявлении министра труда и социального развития региона Елены Елисеевой.

Отмечается, что продолжается приём заявлений от беженцев, прибывших в другие регионы страны. В правительство также поступают заявления от граждан, которые разместились у родственников.

Врио главы российского МЧС Александр Чуприян ранее заявил, что поток беженцев, переходящих границу с Россией из Донбасса, уменьшается после решения о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что пребывание в России беженцев из ДНР и ЛНР носит временный характер.