В МЧС отметили снижение потока переходящих границу с Россией беженцев из Донбасса
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- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Мы констатируем, что количество лиц, пересёкших границу, уменьшается по сравнению со вчерашним днём», — сказал Чуприян.
Ранее Чуприян сообщил, что основные вопросы с размещением эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик решены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пребывание в России беженцев из ДНР и ЛНР носит временный характер.