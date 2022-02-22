В МЧС отметили снижение потока переходящих границу с Россией беженцев из Донбасса

Врио главы российского МЧС Александр Чуприян заявил, что поток беженцев, переходящих границу с Россией из Донбасса, уменьшается после решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.

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РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости. «Мы констатируем, что количество лиц, пересёкших границу, уменьшается по сравнению со вчерашним днём», — сказал Чуприян. Ранее Чуприян сообщил, что основные вопросы с размещением эвакуированных в Россию жителей Донецкой и Луганской народных республик решены. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пребывание в России беженцев из ДНР и ЛНР носит временный характер.