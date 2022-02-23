В ЛНР сообщили, что украинские военные 114 раз за сутки нарушили режим прекращения огня
«За истёкшие сутки 22 февраля со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 114 нарушений режима прекращения (огня. — RT)», — говорится в сообщении в Telegram.
В ЛНР отметили, что украинские военные использовали тяжёлое вооружение при обстрелах.
Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя ЛНР.
В Минобороны России заявили, что ситуация в ЛНР и ДНР имеет тенденцию к обострению.
Аналогичное мнение высказал президент России Владимир Путин.
Заместитель министра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации заявил, что Киев использует в Донбассе тяжёлые виды вооружения