В ЛНР сообщили, что украинские военные 114 раз за сутки нарушили режим прекращения огня

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные 114 раз за сутки нарушили режим прекращения огня.

«За истёкшие сутки 22 февраля со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 114 нарушений режима прекращения (огня. — RT)», — говорится в сообщении в Telegram.

В ЛНР отметили, что украинские военные использовали тяжёлое вооружение при обстрелах.

Ранее стало известно, что в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя ЛНР.

В Минобороны России заявили, что ситуация в ЛНР и ДНР имеет тенденцию к обострению.

Аналогичное мнение высказал президент России Владимир Путин.

Заместитель министра обороны России Николай Панков на заседании Совета Федерации заявил, что Киев использует в Донбассе тяжёлые виды вооружения