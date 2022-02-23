Президент ЦАР выразил надежду, что признание ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие
«Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей», — заявил Туадера в интервью РИА Новости.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку российскому лидеру Владимиру Путину в связи с ситуацией вокруг Украины.
21 февраля Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.
МИД России объявил об установлении дипломатических отношений с Луганской и Донецкой народными республиками с 22 февраля и призвал другие государства последовать примеру российской стороны и признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику.