Президент ЦАР выразил надежду, что признание ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие

Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР позволит предотвратить насилие в регионе.

«Я думаю, что это решение, несомненно, позволит сохранить жизни и предотвратить много насилия. Согласно нашему анализу, это решение направлено на сохранение жизни людей», — заявил Туадера в интервью РИА Новости.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил поддержку российскому лидеру Владимиру Путину в связи с ситуацией вокруг Украины.

21 февраля Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

МИД России объявил об установлении дипломатических отношений с Луганской и Донецкой народными республиками с 22 февраля и призвал другие государства последовать примеру российской стороны и признать Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику.