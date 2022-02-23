Генсек ООН Гутерреш заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не считает происходящее в Донбассе геноцидом.

«Геноцид — это преступление, которое чётко определено, и (случаи геноцида. — RT) должны определяться в соответствии с международным правом. Я не думаю, что это тот случай», — приводит его слова РИА Новости.

Гутерреш также отметил, что российских военных в Донбассе нельзя будет назвать миротворческим контингентом.

«Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без её согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы», — пояснил он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нелепыми заявления о геноциде населения в Донбассе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе.