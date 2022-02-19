Блинкен назвал неверными заявления о геноциде в Донбассе

Короткая ссылка
Заявления российской стороны о геноциде на территории Донбасса абсолютно неверны и оскорбительны, так как «этого там не происходит». Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Во-первых, идея о геноциде абсолютно неверна и, честно говоря, оскорбительна. Это обесценивает само слово, мягко выражаясь», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, «этого не происходит, так как на украинской стороне до разделительной линии работают наблюдатели ОБСЕ, которые проверяют, что там происходит и чего не происходит».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нелепыми заявления о геноциде населения в Донбассе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить