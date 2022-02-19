Блинкен назвал неверными заявления о геноциде в Донбассе

Заявления российской стороны о геноциде на территории Донбасса абсолютно неверны и оскорбительны, так как «этого там не происходит». Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Во-первых, идея о геноциде абсолютно неверна и, честно говоря, оскорбительна. Это обесценивает само слово, мягко выражаясь», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, «этого не происходит, так как на украинской стороне до разделительной линии работают наблюдатели ОБСЕ, которые проверяют, что там происходит и чего не происходит».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что, по оценкам российской стороны, происходящее сейчас в Донбассе — это геноцид.

Шольц в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нелепыми заявления о геноциде населения в Донбассе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе.