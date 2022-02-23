Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев никогда не признает суверенитета ДНР и ЛНР
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«Вчера президент (России Владимир. — RT) Путин признал две части украинской земли в качестве независимых структур. Украина никогда не признает такой абсурд, и это не признает мир», — заявил Кулеба.
21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.
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