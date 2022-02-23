Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев никогда не признает суверенитета ДНР и ЛНР

Киев никогда не признает суверенитета ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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