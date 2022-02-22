Зеленский рассказал о своих контактах на фоне признания Россией ЛНР и ДНР

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о своих контактах на фоне признания Россией Луганской и Донецкой Народных Республик.

По его словам, после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины он обсудил ситуацию с британским премьером Борисом Джонсоном.

«Сейчас как можно скорее готовим обращение, а затем запланированные разговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — написал он в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Также Путин подписал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками о сотрудничестве.