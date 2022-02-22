Зеленский рассказал о своих контактах на фоне признания Россией ЛНР и ДНР

Короткая ссылка
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о своих контактах на фоне признания Россией Луганской и Донецкой Народных Республик.
Зеленский рассказал о своих контактах на фоне признания Россией ЛНР и ДНР
  • © president.gov.ua

По его словам, после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины он обсудил ситуацию с британским премьером Борисом Джонсоном.

«Сейчас как можно скорее готовим обращение, а затем запланированные разговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом», — написал он в Twitter.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Также Путин подписал договоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками о сотрудничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить