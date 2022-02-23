В Раду внесли проект о закрытии границы Украины с Россией и Белоруссией

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о прекращении транспортного сообщения с Россией и закрытии государственной границы с Белоруссией и Россией.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на украинский парламент.

В пояснительной записке к документу уточняется, что принятие проекта обусловлено фактом «военной агрессии России» и созданием ей «оккупационных администраций на территории Донецкой и Луганской областей».

Ранее МИД Белоруссии заявил, что выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Подробнее — в материале RT.