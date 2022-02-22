МИД Белоруссии выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине

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Министерство иностранных дел Белоруссии заявило, что выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.
МИД Белоруссии выступил за мирное урегулирование конфликта на Украине
  • AP

«Республика Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины», — приводит сообщение РИА Новости.

В министерстве добавили, что и сейчас считают дипломатические методы приоритетными, а также выразили готовность всемерно способствовать этому процессу.

Кроме того, в заявлении говорится, что белорусская сторона приветствует заявления России об открытости к дипломатии в данном контексте.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что генеральные штабы ВС Белоруссии и России выработают дальнейшие совместные шаги, направленные на недопущение войны.

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