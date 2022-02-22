Bloomberg: США приняли решение о вывозе оставшихся на Украине дипломатов в Польшу
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- © Patrick Semansky
Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам Госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в город Львов. Теперь оно переносится в Польшу», — написала в Twitter корреспондент издания Дженнифер Джейкобс.
Как отмечается, дипломаты вернутся на Украину, если якобы возможного «вторжения не произойдёт».
Ранее Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.
Госдепартамент также призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.
Также в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.