Bloomberg: США приняли решение о вывозе оставшихся на Украине дипломатов в Польшу

Администрация президента США Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, посольство переносится в Польшу.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам Госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в город Львов. Теперь оно переносится в Польшу», — написала в Twitter корреспондент издания Дженнифер Джейкобс.

Как отмечается, дипломаты вернутся на Украину, если якобы возможного «вторжения не произойдёт».

Ранее Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.

Госдепартамент также призвал американских дипломатов, не занимающих критически важные должности, покинуть территорию Украины.

Также в ведомстве заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.