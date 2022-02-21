Путин напомнил, что Украина располагает советскими ядерными технологиями

Российский президент Владимир Путин в ходе обращения заявил, что Украина располагает советскими ядерными технологиями.

RT вёл трансляцию.

«Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада. Украина действительно располагает ещё советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия», — заявил Путин.

По его мнению, обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет проще, чем ряду других государств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что Зеленский «блефовал» в своих заявлениях о Будапештском меморандуме.