Путин напомнил, что Украина располагает советскими ядерными технологиями

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Российский президент Владимир Путин в ходе обращения заявил, что Украина располагает советскими ядерными технологиями.
Путин напомнил, что Украина располагает советскими ядерными технологиями
  • kremlin.ru

RT вёл трансляцию.

«Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада. Украина действительно располагает ещё советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия», — заявил Путин.

По его мнению, обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет проще, чем ряду других государств.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что Зеленский «блефовал» в своих заявлениях о Будапештском меморандуме.

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