Слуцкий допустил, что Зеленский «блефовал» в своих заявлениях о Будапештском меморандуме

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал планы украинского президента Владимира Зеленского инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.

По мнению депутата, на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский «выступил в роли шантажиста мирового масштаба».

«Главный пункт документа, подписанного в 1994 году также Россией, США и Великобританией, — отказ Украины от ядерного оружия. То есть слова Зеленского выглядят как заявка на создание Киевом собственного ядерного потенциала?» — написал Слуцкий специально для Telegram-канала RT.

Он напомнил, что меморандум также инициировал присоединение Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Соответственно, признание его недействительным может повлечь одновременный выход из ДНЯО, «что поставит Украину на одну доску с КНДР», считает депутат.

Парламентарий также предложил подумать о том, может ли Украина технически создать ядерное оружие.

«Сегодня украинские предприятия атомной промышленности способны как максимум эксплуатировать имеющиеся АЭС. А для формирования собственной ядерной программы нужны долгие годы и серьёзные капиталовложения. Эксперты считают, что теоретически существует возможность создания «грязной бомбы», то есть заряда для ядерного заражения. Ведь на Украине есть отработавшее ядерное топливо с АЭС. Но вопрос: позволят ли западные «тьюторы»?» — добавил он.

По мнению Слуцкого, «угроза» Зеленского «выглядит как чистейшей воды блеф».

«Причём определённо недальновидный и бесперспективный. Производство ядерного оружия — сложное, затратное и небыстрое дело. Тем паче для стремительно, увы, беднеющей Украины», — подытожил он.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.