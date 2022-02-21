Шойгу назвал опасным заявление Зеленского об изменении ядерного статуса Украины

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Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности возвращения Украине статуса страны с ядерным оружием крайне опасно. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Шойгу назвал опасным заявление Зеленского об изменении ядерного статуса Украины
  • AP

«Хотел бы обратить внимание членов Совета безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны, не буду говорить державы, но страны. Это крайне опасно», — сказал он на заседании Совета безопасности России.

Шойгу добавил, что ядерное оружие может появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть у Украины, к примеру, «Точка-У».

Ранее Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности  заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что Зеленский «блефовал» в своих заявлениях о Будапештском меморандуме.

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