Глава ДНР попросил закрепить в договоре возможность оборонного сотрудничества с Россией

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин попросил рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и ДНР, включая вопросы сотрудничества в сфере обороны.

«Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», — заявил он в видеообращении.

Ранее Пушилин призвал президента России Владимира Путина признать независимость ДНР.

15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.