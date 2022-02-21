Глава ДНР попросил закрепить в договоре возможность оборонного сотрудничества с Россией
- AP
«Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», — заявил он в видеообращении.
Ранее Пушилин призвал президента России Владимира Путина признать независимость ДНР.
15 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента на пленарном заседании проголосовала за направление президенту России обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.