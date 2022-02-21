Сенатор Ковитиди: Вашингтон игнорирует грубые нарушения Киевом Минских соглашений

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT констатировала, что США игнорируют факты нарушения украинской стороной Минских соглашений, а также провоцируют Киев на обострение ситуации в Донбассе.
Сенатор Ковитиди: Вашингтон игнорирует грубые нарушения Киевом Минских соглашений
  • РИА Новости

Как отметила сенатор, «раздираемая  гражданской войной и внутренними противоречиями Украина», подстрекаемая США и коллективным Западом, «включила режим самоуничтожения».

Она также напомнила о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского, который высказался о готовности Киева отказаться от Будапештского меморандума, гарантирующего неядерный статус Украины.

«Насколько бывший комедиант, а ныне президент Украины Владимир Зеленский понимает, к чему в перспективе могут привести подобные заявления, сказать сложно», — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, она отметила, что на фоне всесторонней поддержки Вашингтоном и Лондоном эскалации конфликта и провокаций киевских властей в Донбассе «ждать разумных решений от американцев и их сателлитов уже не приходится».

Помимо этого, Ковитиди добавила, что официальный Вашингтон не замечает «грубых нарушений Минских соглашений», осуществляемых ВС Украины в отношении мирных жителей Донбасса.

«Применение тяжёлого вооружения, запрещённого Минскими соглашениями, а также системные попытки осуществления диверсий и провокации на объектах жизнеобеспечения ДНР и ЛНР», — заключила она.

Как ранее заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, американские кураторы воодушевляют президента Украины Владимира Зеленского на невыполнение Минских соглашений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить