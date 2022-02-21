Сенатор Ковитиди: Вашингтон игнорирует грубые нарушения Киевом Минских соглашений

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT констатировала, что США игнорируют факты нарушения украинской стороной Минских соглашений, а также провоцируют Киев на обострение ситуации в Донбассе.

Как отметила сенатор, «раздираемая гражданской войной и внутренними противоречиями Украина», подстрекаемая США и коллективным Западом, «включила режим самоуничтожения».

Она также напомнила о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского, который высказался о готовности Киева отказаться от Будапештского меморандума, гарантирующего неядерный статус Украины.

«Насколько бывший комедиант, а ныне президент Украины Владимир Зеленский понимает, к чему в перспективе могут привести подобные заявления, сказать сложно», — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, она отметила, что на фоне всесторонней поддержки Вашингтоном и Лондоном эскалации конфликта и провокаций киевских властей в Донбассе «ждать разумных решений от американцев и их сателлитов уже не приходится».

Помимо этого, Ковитиди добавила, что официальный Вашингтон не замечает «грубых нарушений Минских соглашений», осуществляемых ВС Украины в отношении мирных жителей Донбасса.

«Применение тяжёлого вооружения, запрещённого Минскими соглашениями, а также системные попытки осуществления диверсий и провокации на объектах жизнеобеспечения ДНР и ЛНР», — заключила она.

Как ранее заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, американские кураторы воодушевляют президента Украины Владимира Зеленского на невыполнение Минских соглашений.