Захарова заявила о воодушевлении США Зеленского на невыполнение Минских соглашений

Американские кураторы воодушевляют президента Украины Владимира Зеленского на невыполнение Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Он (украинский лидер. — RT) не хочет слышать то, что надо сделать для того, чтобы двигаться вперёд по урегулированию ситуации у себя, выполнению минских договорённостей», — приводит РИА Новости её слова в эфире Первого канала.

Захарова отметила, что американские кураторы говорят Зеленскому совершенно другие вещи и «толкают его на невыполнение минских договорённостей, одновременно обрушивая его страну».

Ранее Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что Минские соглашения изначально были составлены «бездарно».