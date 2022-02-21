Захарова заявила о воодушевлении США Зеленского на невыполнение Минских соглашений
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«Он (украинский лидер. — RT) не хочет слышать то, что надо сделать для того, чтобы двигаться вперёд по урегулированию ситуации у себя, выполнению минских договорённостей», — приводит РИА Новости её слова в эфире Первого канала.
Захарова отметила, что американские кураторы говорят Зеленскому совершенно другие вещи и «толкают его на невыполнение минских договорённостей, одновременно обрушивая его страну».
Ранее Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что Минские соглашения изначально были составлены «бездарно».