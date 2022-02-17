Президент Украины Зеленский заявил, что Минские соглашения были составлены «бездарно»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что Минские соглашения изначально были составлены «бездарно».

По его словам, Минские соглашения «не решают всех вопросов».

Как утверждает Зеленский, в этом документе говорится, что «вот Донбасс оккупирован и надо его реинтегрировать в Украину». При этом украинский президент заявил, что вопрос состоит в том, «как это сделать».

Зеленский добавил, что Минские соглашения «не связаны с войсками России на границе и с вопросами Крыма».

«Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские власти на протяжении семи лет успешно затягивают процесс выполнения минских договорённостей.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.