Пушилин: власти Украины успешно затягивают сроки выполнения Минских соглашений
«Существует только одна причина, почему вот это всё растянулось практически на семь лет, все эти пустые, к сожалению, разговоры, пустые попытки выдавить от Украины исполнения взятых на себя обязательств, — это необходимость затянуть время, необходимость просто заболтать ситуацию. Увы, но нужно констатировать, что Украина с этим справляется», — заявил Пушилин.
По его мнению, ситуация вокруг выполнения Украиной минского комплекса мер серьёзно деградировала в период президентства Владимира Зеленского.
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что украинская сторона за семь лет с подписания не выполнила практически ни одного пункта из Минских соглашений.
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что украинское руководство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.