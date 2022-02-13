Пушилин: власти Украины успешно затягивают сроки выполнения Минских соглашений

Короткая ссылка
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские власти на протяжении семи лет успешно затягивают процесс выполнения минских договорённостей.

«Существует только одна причина, почему вот это всё растянулось практически на семь лет, все эти пустые, к сожалению, разговоры, пустые попытки выдавить от Украины исполнения взятых на себя обязательств, — это необходимость затянуть время, необходимость просто заболтать ситуацию. Увы, но нужно констатировать, что Украина с этим справляется», — заявил Пушилин.

По его мнению, ситуация вокруг выполнения Украиной минского комплекса мер серьёзно деградировала в период президентства Владимира Зеленского.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что украинская сторона за семь лет с подписания не выполнила практически ни одного пункта из Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что украинское руководство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить