Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские власти на протяжении семи лет успешно затягивают процесс выполнения минских договорённостей.

«Существует только одна причина, почему вот это всё растянулось практически на семь лет, все эти пустые, к сожалению, разговоры, пустые попытки выдавить от Украины исполнения взятых на себя обязательств, — это необходимость затянуть время, необходимость просто заболтать ситуацию. Увы, но нужно констатировать, что Украина с этим справляется», — заявил Пушилин.

По его мнению, ситуация вокруг выполнения Украиной минского комплекса мер серьёзно деградировала в период президентства Владимира Зеленского.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что украинская сторона за семь лет с подписания не выполнила практически ни одного пункта из Минских соглашений.

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что украинское руководство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.