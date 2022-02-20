В Минобороны Украины не фиксируют формирования ударной группировки войск России

Украинская разведка не фиксирует формирование ударных группировок российских войск на своих границах. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«На сегодняшний день наша разведка не наблюдает формирование ударной группировки, но это не значит, что они при желании не смогут её развернуть, потому риски остаются», — цитирует ТАСС Резников.

По его словам, развёртывание такой группировки «может занять от недели до полумесяца в зависимости от того, какой план у России».

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов также заявил об отсутствии у России планов по «вторжению» на Украину.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия даже не хочет произносить слово «война».

В январе секретарь украинского СНБО Алексей Данилов также подтвердил, что не видит признаков подготовки России к «полномасштабному вторжению» на Украину.

По его словам, подобные приготовления «были бы заметны для всего мира».