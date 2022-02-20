В Минобороны Украины не фиксируют формирования ударной группировки войск России

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Украинская разведка не фиксирует формирование ударных группировок российских войск на своих границах. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
В Минобороны Украины не фиксируют формирования ударной группировки войск России
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«На сегодняшний день наша разведка не наблюдает формирование ударной группировки, но это не значит, что они при желании не смогут её развернуть, потому риски остаются», — цитирует ТАСС Резников.

По его словам, развёртывание такой группировки «может занять от недели до полумесяца в зависимости от того, какой план у России».

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов также заявил об отсутствии у России планов по «вторжению» на Украину.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия даже не хочет произносить слово «война».

В январе секретарь украинского СНБО Алексей Данилов также подтвердил, что не видит признаков подготовки России к «полномасштабному вторжению» на Украину.

По его словам, подобные приготовления «были бы заметны для всего мира».

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