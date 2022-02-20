Госсекретарь при МИД Бон: Франция не рассматривает вариант отправки военных на Украину

Франция не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину, заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон.

«Мы не рассматриваем военную опцию, чтобы наши французские или европейские солдаты поехали на Украину», — цитирует РИА Новости Бона.

19 февраля Украина получила военную помощь от Канады — винтовки, автоматы с оптическими прицелами и снаряжение.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти Канады приняли решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму около $6,1 млн.

В Минобороны Канады уточнили, что Украине будут предоставлены винтовки, пулемёты, пистолеты и 1,5 млн патронов.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нагнетание Западом ситуации в какой-то момент должно сдуться, но накачка Украины оружием продолжится.