Госсекретарь при МИД Бон: Франция не рассматривает вариант отправки военных на Украину
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«Мы не рассматриваем военную опцию, чтобы наши французские или европейские солдаты поехали на Украину», — цитирует РИА Новости Бона.
19 февраля Украина получила военную помощь от Канады — винтовки, автоматы с оптическими прицелами и снаряжение.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти Канады приняли решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму около $6,1 млн.
В Минобороны Канады уточнили, что Украине будут предоставлены винтовки, пулемёты, пистолеты и 1,5 млн патронов.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нагнетание Западом ситуации в какой-то момент должно сдуться, но накачка Украины оружием продолжится.