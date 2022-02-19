На Украину прибыл самолёт с военной помощью из Канады
Соответствующая информация опубликована на странице Минобороны Украины в Facebook.
«Сегодня мы получили военную помощь в виде снайперских винтовок, автоматических винтовок, пулемётов с оптическими средствами прицеливания, пистолетов, приборов ночного видения и наблюдения и военного снаряжения», — заявил Резников.
Украинский министр также поблагодарил «партнёров и друзей за это важное и своевременное решение».
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти Канады приняли решение предоставить Украине летальное вооружение на сумму около $6,1 млн.
В Минобороны Канады уточнили, что Украине будут предоставлены винтовки, пулемёты, пистолеты и 1,5 млн патронов.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нагнетание Западом ситуации в какой-то момент должно сдуться, но накачка Украины оружием продолжится.