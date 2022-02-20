Аналитик Оленченко назвал безответственным заявление Зеленского о ядерном статусе Украины

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможном пересмотре отказа Украины от ядерного оружия и намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.
Аналитик Оленченко назвал безответственным заявление Зеленского о ядерном статусе Украины
  • ©Ronald Wittek - Pool/Getty Images

«Что касается конкретно заявления Зеленского, то я бы сказал, что это тенденция, которую пытается генерировать нынешний киевский режим, это ревизия различного рода международных соглашений, в которых участвует Украина. Ревизия эта в пользу получения каких-то односторонних выгод и тех выгод, которые наносят ущерб европейской безопасности, подрывают европейскую безопасность», — пояснил Оленченко.

Он подчеркнул, что украинские власти уже не первый раз предпринимают шаги по подрыву как европейской, так и международной безопасности.

«Что значит возвращение к статусу ядерного государства? То есть вопрос выходит в плоскость распространения ядерного оружия… Украина также является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия. Следующим шагом она скажет, что хочет выйти и оттуда», — добавил эксперт.

Аналитик назвал заявление Зеленского «безответственным» и «выходящим за его полномочия».

Ранее президент Украины Зеленский заявил о намерении  инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.

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