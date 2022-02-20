Политолог Фельдман назвал цели заявления Зеленского о ядерном статусе Украины

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман рассказал в разговоре с RT о целях высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о возможном пересмотре отказа Украины от ядерного оружия и намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.

«Консультации по вопросам Будапештского меморандума необходимы Украине для того, чтобы в процессе, угрожая началом разработок по ядерному оружию, выбить из Запада материальную поддержку, летальное вооружение и превентивные санкции против РФ вплоть до эмбарго на покупку российских газа и нефти», — заявил эксперт.

Фельдман отметил, что Украина использует тему ядерного оружия как повод для привлечения внимания западных стран и способ «заручиться их реальной поддержкой, а не подачками и попытками откупиться от Киева».

«Стоит отметить, что Украина поняла, кем она является для Запада и что её партнёры реально не планируют предпринимать какие-либо усилия для её защиты, окажись она в кризисном положении», — сказал он.

Фельдман добавил, что у Киева не получается вернуть внимание Запада мирным путём, поэтому «остаются только шантаж, угрозы».

«Украинские власти думают, что ядерное оружие — это фактор, который может заставить Запад пересмотреть свои взгляды», — заключил эксперт.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, при этом он не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия.