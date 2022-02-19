Байден назвал не самым мудрым решение Зеленского лететь на конференцию в Мюнхен

Американский президент Джо Байден назвал не самым мудрым решение украинского коллеги Владимира Зеленского лететь на Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне ситуации вокруг Украины.

Об этом он заявил в ходе выступления по ситуации на Украине.

По словам Байдена, Зеленский сам вправе принимать решение по поводу конференции.

«Возможно, это не в полной мере мудрое решение. Но это его выбор», — сказал президент США.

Ранее NBC со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США обеспокоена планами Зеленского посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Вице-президент США Камала Харрис намерена принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности 18—20 февраля.

Также стало известно, что она до конца недели встретится с Зеленским.