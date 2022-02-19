Байден назвал не самым мудрым решение Зеленского лететь на конференцию в Мюнхен
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Об этом он заявил в ходе выступления по ситуации на Украине.
По словам Байдена, Зеленский сам вправе принимать решение по поводу конференции.
«Возможно, это не в полной мере мудрое решение. Но это его выбор», — сказал президент США.
Ранее NBC со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США обеспокоена планами Зеленского посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне обострения ситуации вокруг Украины.
Вице-президент США Камала Харрис намерена принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности 18—20 февраля.
Также стало известно, что она до конца недели встретится с Зеленским.