Байден назвал не самым мудрым решение Зеленского лететь на конференцию в Мюнхен

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Американский президент Джо Байден назвал не самым мудрым решение украинского коллеги Владимира Зеленского лететь на Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне ситуации вокруг Украины.
Байден назвал не самым мудрым решение Зеленского лететь на конференцию в Мюнхен
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Wong

Об этом он заявил в ходе выступления по ситуации на Украине.

По словам Байдена, Зеленский сам вправе принимать решение по поводу конференции.

«Возможно, это не в полной мере мудрое решение. Но это его выбор», — сказал президент США.

Ранее NBC со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США обеспокоена планами Зеленского посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Вице-президент США Камала Харрис намерена принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности 18—20 февраля.

Также стало известно, что она до конца недели встретится с Зеленским.

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