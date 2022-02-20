Глава МИД Украины Кулеба: ЕС следует направить Киеву чёткий сигнал о членстве

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнёры должны направить Киеву чёткий сигнал о членстве в Евросоюзе.
Глава МИД Украины Кулеба: ЕС следует направить Киеву чёткий сигнал о членстве
  • ©Ukrainian Foreign Ministry/Handout/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«Мы призываем партнёров отбросить какие-либо сомнения и необоснованные предостережения и чётко сказать: «Украина — часть нас, мы являемся единым целым», — приводит ТАСС слова Кулебы в ходе брифинга.

Ранее Кулеба назвал членство страны в НАТО и Евросоюзе вопросом времени.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что это потребует глубоких и всеобъемлющих реформ всей украинской системы, экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией.

Официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано сообщил, что вопрос членства Киева в ЕС не стоит на повестке дня.

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