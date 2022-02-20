Посольство Индии призвало сограждан покинуть территорию Украины

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Посольство Индии в Киеве призвало своих граждан временно покинуть территорию Украины из-за высокого уровня напряжённости.
Посольство Индии призвало сограждан покинуть территорию Украины
  • Gettyimages.ru

«Ввиду сохраняющегося высокого уровня напряжённости и неопределённости в отношении ситуации на Украине всем гражданам Индии, чьё пребывание не считается необходимым, и всем индийским студентам рекомендуется временно покинуть Украину», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В посольстве рекомендовали использовать для вылета все доступные коммерческие и частные рейсы.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что её страна перевела часть сотрудников своего посольства из Киева во Львов.

В американском Госдепе также заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.

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