Посольство Индии призвало сограждан покинуть территорию Украины
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«Ввиду сохраняющегося высокого уровня напряжённости и неопределённости в отношении ситуации на Украине всем гражданам Индии, чьё пребывание не считается необходимым, и всем индийским студентам рекомендуется временно покинуть Украину», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В посольстве рекомендовали использовать для вылета все доступные коммерческие и частные рейсы.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что её страна перевела часть сотрудников своего посольства из Киева во Львов.
В американском Госдепе также заявили, что посольство США на Украине временно будет переведено из Киева во Львов.