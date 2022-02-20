КГБ Белоруссии задержал планировавших срыв референдума по поправкам в Конституцию

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали группу лиц, планировавшую срыв референдума по принятию поправок в Конституцию. Об этом заявил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.

РИА Новости