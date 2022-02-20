КГБ Белоруссии задержал планировавших срыв референдума по поправкам в Конституцию

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Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержали группу лиц, планировавшую срыв референдума по принятию поправок в Конституцию. Об этом заявил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.
КГБ Белоруссии задержал планировавших срыв референдума по поправкам в Конституцию
  • РИА Новости

«Кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Белоруссии задержаны», — приводит БЕЛТА сообщение телеканала ОНТ.

Уточняется, что задержанные из-за рубежа получали призывы портить бюллетени и угрожать членам избирательных комиссий.

Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля.

Формулировка вынесенного на референдум вопроса звучит следующим образом: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».

Как отмечал президент республики Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.

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