КГБ Белоруссии задержал планировавших срыв референдума по поправкам в Конституцию
- РИА Новости
«Кураторы из-за границы установлены, координаторы и рядовые исполнители в Белоруссии задержаны», — приводит БЕЛТА сообщение телеканала ОНТ.
Уточняется, что задержанные из-за рубежа получали призывы портить бюллетени и угрожать членам избирательных комиссий.
Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля.
Формулировка вынесенного на референдум вопроса звучит следующим образом: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».
Как отмечал президент республики Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.