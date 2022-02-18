Во время проведения референдума в Белоруссии органы МВД будут работать в усиленном режиме

Личный состав правоохранительных органов Белоруссии с 21 по 28 февраля будет работать в усиленном режиме в связи с проведением референдума, заявил начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Белоруссии Александр Купченя.

«С 21 по 28 февраля организуется круглосуточная работа оперативно-ситуационных штабов. Личный состав переводится на усиленный вариант несения службы, сотрудниками милиции будут взяты под круглосуточную охрану помещения для голосования», — цитирует его ТАСС.

По словам Купчени, сотрудники правоохранительных органов зафиксируют каждое обращение членов территориальных и участковых комиссий об угрозах и оскорблениях в связи с их деятельностью.

Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.

Формулировка вынесенного на референдум вопроса звучит следующим образом: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

Как отмечал президент республики Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.