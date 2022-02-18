Во время проведения референдума в Белоруссии органы МВД будут работать в усиленном режиме
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«С 21 по 28 февраля организуется круглосуточная работа оперативно-ситуационных штабов. Личный состав переводится на усиленный вариант несения службы, сотрудниками милиции будут взяты под круглосуточную охрану помещения для голосования», — цитирует его ТАСС.
По словам Купчени, сотрудники правоохранительных органов зафиксируют каждое обращение членов территориальных и участковых комиссий об угрозах и оскорблениях в связи с их деятельностью.
Референдум по внесению изменений в Конституцию Белоруссии назначен в республике на 27 февраля.
Формулировка вынесенного на референдум вопроса звучит следующим образом: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»
Как отмечал президент республики Александр Лукашенко, обновлённая Конституция призвана укрепить государственность.