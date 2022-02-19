Зась: ОДКБ могла бы направить в Донбасс миротворцев при согласии Украины и мандате ООН

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и соответствующем мандате Совета Безопасности ООН. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась.

«Гипотетически это можно представить (размещение миротворцев. — RT) при доброй воле со стороны Украины, ведь это её территория», — заявил Зась в беседе с агентством Reuters.

Он также добавил, что ОДКБ могла бы направить миротворцев в Донбасс, если был бы получен мандат со стороны Совбеза ООН и это решение поддержали бы все правительства стран — участниц организации.

Ранее директор департамента международных организаций российского МИД Пётр Ильичёв заявил, что в текущих условиях развёртывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, они не помогут решить внутриукраинский конфликт.