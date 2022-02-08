В МИД России прокомментировали возможность ввода миротворцев ООН на границу с Украиной

В текущих условиях развёртывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, они не помогут решить внутриукраинский конфликт. Об этом заявил директор департамента международных организаций российского МИД Пётр Ильичев.

«Нет, не нужно. Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте», — приводит РИА Новости ответ Ильичева на вопрос о необходимости ввода миротворцев ООН на российско-украинскую границу.

Он подчеркнул, что «украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР».

По словам дипломата, вопрос о миротворцах ООН в Донбассе окончательно закрыт и не обсуждается.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев на встречах всех уровней исключает возможность ведения прямого диалога с ЛНР и ДНР, несмотря на то что это предусмотрено Минскими соглашениями.

По его словам, Киев также исключает возможность предоставления Донбассу особого статуса или права вето.