Блинкен: Минские соглашения остаются основой для урегулирования ситуации на Украине
- AP
«Эти соглашения, достигнутые по итогам переговоров в 2014–2015 годах и подписанные Россией, остаются основой для мирного процесса урегулирования конфликта на востоке Украины», — цитирует ТАСС Блинкена.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Минские соглашения можно реализовать за несколько месяцев при условии наличия политической воли.
Кроме того, Захарова напомнила о безальтернативности Минских соглашений.