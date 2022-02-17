Блинкен: Минские соглашения остаются основой для урегулирования ситуации на Украине

Соединённые Штаты по-прежнему считают, что Минские соглашения являются основой для урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Эти соглашения, достигнутые по итогам переговоров в 2014–2015 годах и подписанные Россией, остаются основой для мирного процесса урегулирования конфликта на востоке Украины», — цитирует ТАСС Блинкена.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Минские соглашения можно реализовать за несколько месяцев при условии наличия политической воли.

Кроме того, Захарова напомнила о безальтернативности Минских соглашений.