В Госдуме осудили заявление Зеленского о попадании двух снарядов на территорию России

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Полина Полетаева
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление Зеленского о том, что сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной являются ложью и провокацией.

«Это либо циничное заявление, либо он просто не владеет ситуацией», — пояснил депутат.

Он добавил, что украинские власти довели ситуацию до критической «тем количеством войск, которые пододвинули к границам ДНР и ЛНР, и обстрелами, которые сегодня ведутся».

По мнению парламентария, главный цинизм заключается в том, что никто не хочет проверять, что произошло.

«Мы видим, что ни силы ОБСЕ, ни иностранные журналисты принципиально не посещают (Донбасс. — RT) и никто даже не пытается подтверждать или проверять. Просто однозначно говорят, что это провокация и этого не было, а дальше идут попытки переложить ответственность», — добавил Чепа.

Ранее Зеленский назвал провокацией взрыв снарядов в Ростовской области на границе с Украиной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничным заявление Зеленского.

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